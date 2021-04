Nieuws "Welk vaccin? Als ze er maar een spuit in duwen!"

De beslissingen om het vaccin van Johnson&Johnson aan alle leeftijden toe te dienen en de leeftijdsgrens voor Astra-Zenaca op 41 te leggen, geeft het vaccinatieprogamma een niewe boost. In het vacciniatiecentrum in Malle werd vandaag dan ook doorgewerkt. Met meer vaccins in het vooruitzicht zal het centrum de komende weken wellicht op volle capaciteit draaien. In Malle hebben ze er alle vertrouwen in een versnelling van het vaccinatietempo op te kunnen vangen.