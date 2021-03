Welke gemeenten kreunen nu het minst onder corona?

Het aantal besmettingen stijgt fors. Dat liedje kent u helaas al goed. Maar zoals steeds zijn er grote regionale verschillen. Tussen de provincies (Oost-Vlaanderen doet het momenteel het slechtst), maar uiteraard ook binnen die provincies zelf. Dat lijsten we hieronder graag voor u op. We doen dat aan de hand van de incidentie. De cijfers hieronder komen van Sciensano en slaan op het aantal besmettingen dat er op twee weken tijd is bijgekomen. In de tabel ziet u twee getallen: het eerste is dat aantal gevallen op twee weken tijd. Het tweede is de incidentie. Dat aantal besmettingen wordt afgezet tegen het aantal inwoners. Dat plaatst de cijfers wat beter in perspectief.

Zoersel was de voorbije twee weken op dat vlak de beste leerling van de klas. Daar kwamen op veertien dagen tijd 22 gevallen bij. Verhoudingsgewijs (naar aantal inwoners) scoort de gemeente daarmee het best in het arrondissement Antwerpen.

1) Zoersel: 22 besmettingen op 14 dagen tijd. Incidentie: 100 (komt neer op 100 besmette inwoners op 100.000)

2) Edegem: 37 besmettingen op 14 dagen tijd. Incidentie: 166.

3) Ranst: 34 besmettingen op 14 dagen tijd. Incidentie: 177.

4) Hove: 15 besmettingen op 14 dagen tijd. Incidentie: 181.

5) Boechout: 27 besmettingen op 14 dagen tijd. Incidentie: 202

6) Zandhoven: 27 besmettingen op 14 dagen tijd. Incidentie: 207.

7) Brasschaat: 80 besmettingen op 14 dagen tijd. Incidentie: 209.

8) Kapellen: 57 besmettingen op 14 dagen tijd. Incidentie: 211.

9) Kontich: 47 besmettingen op 14 dagen tijd. Incidentie: 222.

10) Stabroek: 44 besmettingen op 14 dagen tijd. Incidentie: 234.

11) Brecht: 72 besmettingen op 14 dagen tijd. Incidentie: 244.

12) Wommelgem: 33 besmettingen op 14 dagen tijd. Incidentie: 255.

13) Mortsel: 68 besmettingen op 14 dagen tijd. Incidentie: 260.

14) Kalmthout: 53 besmettingen op 14 dagen tijd. Incidentie: 281.

15) Wuustwezel: 60 besmettingen op 14 dagen tijd. Incidentie: 283.

16) Schilde: 57 besmettingen op 14 dagen tijd. Incidentie: 287.

17) Malle: 46 besmettingen op 14 dagen tijd. Incidentie: 295.

18) Zwijndrecht: 58 besmettingen op 14 dagen tijd. Incidentie: 303.

19) Hemiksem: 38 besmettingen op 14 dagen tijd. Incidentie: 327.

20) Schelle: 28 besmettingen op 14 dagen tijd. Incidentie: 328.

21) Wijnegem: 34 besmettingen op 14 dagen tijd. Incidentie: 341.

22) Essen: 67 besmettingen op 14 dagen tijd. Incidentie: 350.

23) Rumst: 55 besmettingen op 14 dagen tijd. Incidentie: 365.

24) Aartselaar: 53 besmettingen op 14 dagen tijd. Incidentie: 367.

25) Niel: 41 besmettingen op 14 dagen tijd. Incidentie: 389.

26) Schoten: 136 besmettingen op 14 dagen tijd. Incidentie: 396.

27) Antwerpen: 2315 besmettingen op 14 dagen tijd. Incidentie: 437.

28) Borsbeek: 50 besmettingen op 14 dagen tijd. Incidentie: 457.

29) Boom: 86 besmettingen op 14 dagen tijd. Incidentie: 463.

30) Lint: 40 besmettingen op 14 dagen tijd. Incidentie: 463.





Bron: Sciensano.

Foto Belga