Wie volgende zomer naar dancefestival Tomorrowland in Boom trekt, krijgt er geen herbruikbare beker in handen. Vanaf 2020 wordt de wetgeving op festivals strenger. Alle bekers moeten ofwel herbruikbaar zijn, of festivals kunnen er voor kiezen om 90 procent van hun afval te recylceren. Tomorrowland zal allicht opteren voor dat laatste.