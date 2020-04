Vanaf dag één van de corona-crisis, startte geneeskunde voor het volk met hetopbellen van de patiënten, die in hun kot moesten blijven. Eén van onze vastetelefoonvrijwilligers, Peter De Vos, zit al 7 weken lang dagelijks aan detelefoon om patiënten die het nodig hebben, te koppelen aan een buddy. De buddyhelpt bij boodschappen, belt wekelijks naar mensen die eenzaam zijn, of ledigtandere erg individuele noden. Dat bracht Peter op het idee om zijn vriendmuzikant te strikken voor een corona-concertje. Ze kozen de Maanwandelaars inHoboken uit om ze vandaag te verwennen. Bij de Maanwandelaars (het vroegereKatharinahome), wonen momenteel nog een 20-tal residenten, allen met hetsyndroom van Down.