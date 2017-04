Vlaanderen mag dan in de ban zijn van de Ronde, maar in de polderdorpen is er dit weekend een belangrijker evenement. De ganzenrijders maken zondag in Hoevenen onder elkaar uit wie zich tot Keizer mag kronen. Voor het eerst in 70 jaar gansrijden doen ook de Ekerse ganzenrijders mee, maar de grootste druk ligt toch op de schouders van de Hoevense koning, want die kan voor het eerst in de geschiedenis keizer worden in zijn eigen dorp...