Wereldkampioenschap voetbal in Borgerhout

Morgen vindt in het Te Boelaarpark een groot scholenvoetbaltornooi plaats voor bijna 400 leerlingen uit het vijfde leerjaar van 9 Borgerhoutse scholen. Het thema is WK voetbal.

De leerlingen spelen hun scholenvoetbaltornooi op 8 verschillende velden. Futsal Topsport Antwerpen en Kras Sport leiden als scheidsrechter de wedstrijden in goede banen. Er is niet alleen een beker voor de wereldkampioen maar ook voor de fairste ploeg. De leerlingen uit het vijfde leerjaar staan opgesteld in gemengde teams.

Het thema dit jaar is het wereldkampioenschap voetbal. Elk van de 56 teams vertegenwoordigt een land en krijgt ook een vlag van dat land. De Rode Duivels zijn alvast een beetje thuis in Borgerhout: Nainggolan woonde nog in de Eliaertsstraat en Dembelé ging vroeger naar de Parkschool.

Ouders en voetballiefhebbers zijn welkom in het park om hun zoon, dochter of favoriete land aan te moedigen. In de voormiddag wordt de WK-kwalificatie gespeeld en in de namiddag het eindtornooi voor de wereldtitel. De prijsuitreiking wordt verwacht rond 14.45 uur.

De deelnemende scholen aan deze vijfde editie van het scholenvoetbaltornooi zijn de Floraschool, ’t Plantijntje, Het Talent, Franciscusbasisschool, Land van Nu, Horizon, Esdoorn, Zevensprong, Vlinderboom.