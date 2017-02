Wereldmeerdaagse in Boom zoekt vrijwilligers

Elke 2 jaar organiseert Mundio vzw in samenwerking met de provincie Antwerpen de Wereldmeerdaagse. Het evenement slaagt erin om telkens duizenden leerlingen op een leuke manier te doen nadenken over mondiale thema’s. Plaats van afspraak dit jaar is het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre in Boom. De organisatoren zoeken nog extra vrijwilligers die de ruim 5000 leerlingen willen onderdompelen in mondiale thema’s.



De Wereldmeerdaagse is een groot, mondiaal educatieproject en een interactieve ‘wereldmarkt’ voor leerlingen uit de 1ste graad secundair onderwijs. Gedurende een halve schooldag leggen ze een traject af tussen een aantal boeiende themastanden waar vrijwilligers hen begeleiden bij korte opdrachtjes. Zo kruipen de jongeren in de huid van straatkinderen, ervaren ze hoe het leven als bootvluchteling is, leren ze om zelf hernieuwbare energie op te wekken of ondervinden hoe het voelt om te leven met een prothese, … Op deze manier maken de leerlingen op een educatieve en creatieve manier kennis met thema’s zoals de derde wereld en milieuvraagstukken.



Het evenement komt op 6 maart naar Boom, na een succesvolle editie in Brasschaat eerder dit jaar. De Wereldmeerdaagse bereikt in totaal 10.000 leerlingen tijdens de twee edities.

Vrijwilligers



De standen op de Wereldmeerdaagse worden allemaal uitgebaat door vrijwilligers die zich engageren om leerlingen op een leuke manier kennis te laten maken met mondiale uitdagingen. Werk jij graag met jongeren of voel je je gebeten door het evenement? Stuur een mailtje naar nel.verbeke@provincieantwerpen.be en geef je op als vrijwilliger.



Er worden nog vrijwilligers gezocht voor de volgende momenten:



Dinsdag 7 maart: voormiddag

Donderdag 9 maart: voormiddag

Maandag 13 maart: voormiddag

Dinsdag 14 maart: hele dag

Donderdag 16 maart: hele dag