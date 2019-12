Er was een wereldprimeur in Antwerpen dit weekend. Namelijk aan de universiteit. Daar gaf een onderzoeker voor de allereerste keer ooit een doctoraatsverdediging, volledig in virtual reality. Iedereen moest dus een VR bril opzetten. En ook de inhoud van het doctoraat was bijzonder. Want een ontsnapping zoals die van in de gevangenis van Turnhout zou er mee vermeden kunnen worden.