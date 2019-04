Wereldprimeur: Vlaamse balies lanceren chatbot om juiste advocaat te vinden

In samenwerking met legal tech bedrijf Lawren.io, sloegen de balies West-Vlaanderen, Provincie Antwerpen, Limburg en de Orde van Vlaamse Balies de handen in elkaar om een volledig autonome chatbot te ontwikkelen die rechtzoekenden helpt om juridische bijstand van een advocaat te vinden. Aan de hand van een reeks vragen zet de chatbot iemand op weg naar de juiste juridische hulp, 24 uren per dag en 7 dagen per week. De chatbot is terug te vinden op de websites van de vermelde balies.

Minister van Justitie Koen Geens mocht vandaag het systeem als eerste gebruiken

De chatbot gaat, via vragen, na of iemand in aanmerking komt voor een gratis advies van een advocaat m.a.w. of hij recht heeft op pro-Deohulp van een advocaat. Meteen komt alle concrete informatie over welke documenten nodig zijn tevoorschijn, inclusief waar iemand terechtkan voor verdere hulp. De chatbot helpt iemand die niet in aanmerking komt voor pro-Deohulp of een eerste gratis advies bij de zoektocht naar de juiste advocaat, op basis van de inhoud van het probleem en de regio.

De chatbot is 24 uren per dag en 7 dagen per week beschikbaar.

Toegang tot rechtshulp en justitie kan en moet beter.

“Er zijn vandaag nog te veel mensen die geen adequate juridische hulp vinden. De chatbot lost dat niet helemaal op, maar probeert er alvast wel iets aan te doen”, geeft Bram Vandromme, initiatiefnemer en vertegenwoordiger van de balie West-Vlaanderen mee. ‘Bovendien proberen we op die manier ook met de balies te innoveren. Automatisering en digitalisering is onderdeel van onze maatschappij geworden. Steeds meer mensen worden online geholpen door chatbots. Met dit positieve project willen we met de balies niet achterblijven.”

Drempelverlagend werken

“Elk initiatief dat kan bijdragen om de toegang tot de juridische bijstand te verbeteren, is toe te juichen. Met de chatbot toetst iedereen op een eenvoudige manier een aantal zaken online. Dergelijke tool kan in onze dienstverlening niet meer ontbreken,” zegt Stefan Pieters, bestuurder toegang tot het recht en het beroep bij de Orde van Vlaamse Balies.

Koen Geens, minister van Justitie: “Legal tech bedrijven grijpen alle kansen om software te ontwikkelen om taken te automatiseren waar het kan. Het doet me plezier om die initiatieven ook vanuit het veld te zien ontstaan. Moderniseren en op maat van de mensen werken, is één van de speerpunten uit mijn toekomstplan voor justitie ‘Court of the Future’.”

De chatbot is terug te vinden op:

https://www.balieprovincieantwerpen.be/

https://www.balielimburg.be/

https://www.baliewestvlaanderen.be/

http://advocaat.be/

bericht en foto : Orde van de Vlaamse Balies