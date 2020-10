Wereldprimeur: Werken eerste waterstoftankstation gestart

Vandaag start CMB.TECH met de werken aan het eerste waterstoftankstation in Antwerpen. Het is het eerste waterstoftankstation ter wereld dat groene waterstof produceert en kan leveren aan auto’s, bussen, vrachtwagens én schepen. De officiële opening is voorzien voor maart 2021.

CMB.TECH, onderdeel van CMB (Compagnie Maritime Belge), zet sterk in op waterstof. De lancering van de Hydroville, het eerste passagiersschip op waterstof ter wereld, gaf hierbij het startsein. Tot op heden wordt de Hydroville van waterstof voorzien met een flessentrailer. Als je grotere schepen wil voorzien van waterstof, heb je een tankstation nodig.

“Vanuit CMB.TECH hebben we de ambitie om dé referentie te worden op vlak van waterstoftechnologie voor de grootindustrie met de focus op de maritieme -en transportsector. Het beschikken over een waterstoftankstation is hierbij essentieel. We willen aantonen dat de technologie klaar is om op te schalen en we vanuit de maritieme sector een voortrekkersrol spelen in de energietransitie. We hopen alvast dat het andere bedrijven aanzet om stappen te zetten in het gebruik van waterstof als brandstof van de toekomst.”, vertelt Roy Campe - Managing Director van CMB.TECH.

Het publieke gedeelte is toegankelijk voor iedereen om te tanken met een wagen op waterstof of om een elektrische wagen te laden aan een ultra snelle laadpaal.

Hoe werkt het?

Elektriciteit en water (H₂O) worden via de elektrolyser omgezet in waterstof. Via een compressor wordt deze waterstof tot een zeer hoge druk opgepompt naar verschillende buffers. Deze buffers zorgen ervoor dat een auto, vrachtwagen of schip kan tanken. Naast het tankstation bevat de site ook 2 trailerdokken waarmee de groene geproduceerde waterstof kan worden afgevoerd naar andere applicaties. Daarnaast zijn er verschillende ultra snelle laadpalen voor elektrische auto’s opgenomen die geïntegreerd zijn in het smart grid van de site.

Aan het Havenhuis van Antwerpen

Het waterstoftankstation wordt gebouwd aan het Havenhuis. Er is bewust gekozen voor deze locatie op de grens tussen de stad en de haven om enerzijds de vele industriële toepassingen in de haven van waterstof te voorzien, en het anderzijds toch gemakkelijk bereikbaar te houden voor het grote publiek.

“De locatie maakt deel uit van de Innovatieve Stadshaven die AG VESPA en het havenbedrijf Antwerpen aan het ontwikkelen zijn. Met deze state-of-the-art technologie sluit dit project hier volledig bij aan. Het is de eerste keer dat zo’n project op vlak van waterstof verwezenlijkt wordt.“, vertelt Annick De Ridder - Vlaams volksvertegenwoordiger en Antwerps Schepen bevoegd voor haven, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening

(Bericht en afbeelding : CMB)