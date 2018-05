In de hoogste klasse van het basketbal zijn gisteravond de play-offs van start gegaan. Daarin neemt Telenet Giants Antwerp, als nummer 2 van de reguliere competitie, het op tegen Kangoeroes Willebroek, de nummer 7. In de Lotto Arena misten de mannen van Roel Moors hun start alvast niet, ’t Werd 76-62. Maandag nog winnen in Willebroek en dan is de halve finale een feit.