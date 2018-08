Wereldvermaarde Bruegelspecialist Walter S. Gibson schenkt archief aan Rubenianum

Het Antwerpse Rubenianum krijgt het archief van de Amerikaanse kunsthistoricus Prof. Walter S. Gibson. Gibson is dé autoriteit van het Bruegelonderzoek. Zijn archief vormt de neerslag van meer dan 60 jaar onderzoek naar 15de- en 16de-eeuwse Nederlandse en Vlaamse meesters. Het archief wordt momenteel geïnventariseerd en in het kader van het Bruegeljaar ontsloten. De schenking is een bijzondere aanvulling voor de collectie van het Rubenianum.

Onlangs arriveerde in de Antwerpse haven het omvangrijke archief van de Amerikaanse kunsthistoricus Prof. Walter S. Gibson (°1932). Gibson onderzoekt en publiceert sinds de jaren ‘70 over Bosch en vooral over Bruegel. Hij wordt beschouwd als de nestor van het Bruegelonderzoek. Tijdens zijn loopbaan verzamelde hij meer dan 60 jaar lang materiaal over de 15de- en 16de-eeuwse Nederlandse en Vlaamse kunstenaars. Dit volledige archief schenkt hij aan het Rubenianum, het expertisecentrum voor Vlaamse kunst van de 16de en 17de eeuw. Voor het Rubenianum is dit een bijzonder omvangrijke uitbreiding van de collectie.

‘Het archief van 14 strekkende meter bestaat uit 74 dozen en weegt ongeveer 1 ton. Het omvat behoorlijk wat ongepubliceerd materiaal. Dankzij deze schenking versterkt het Rubenianum internationaal haar positie voor de studie van de kunst uit de 16de eeuw’, aldus schepen voor cultuur Caroline Bastiaens. ‘De timing van de schenking kon niet beter. In 2019 wordt de schilder Pieter Bruegel I 450 jaar na zijn sterfjaar herdacht. Met deze uiterst gulle schenking positioneert Antwerpen zich als bakermat voor het Bruegelonderzoek’.

Bijzonder interessant is het bibliografisch apparaat. Het bestaat uit 15 metalen fichebakken die tal van bibliografische verwijzingen bevatten. Dankzij de thematisch en iconografische ordening van het oeuvre van Bruegel zal het onderzoekers in staat stellen om de meest obscure publicaties m.b.t. Bruegelonderzoek terug te vinden. Dit is een enorme opportuniteit om de beeldtaal van Bruegel beter te begrijpen en interpreteren. Het archief wordt momenteel geïnventariseerd en in het kader van het Bruegeljaar ontsloten.

De schenking past binnen een reeks van internationale overdrachten aan het Rubenianum. Als onderzoeksinstituut helpt het Rubenianum onderzoekers in de studie naar het werk van grote en kleine Vlaamse meesters uit de 16de en 17de eeuw, waaronder Rubens, Van Dyck en Bruegel.

Het internationaal transport is vanuit Antwerpen door Challenge International begeleid.