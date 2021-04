Nieuws Wereldwinkel wordt 50: "Begonnen met enkel koffie en suiker"

U komt er misschien ook al wel eens voor de chocolade uit Ivoorkust of wijn uit Zuid-Afrika: De Wereldwinkel. Exact 50 jaar geleden opende de allereerste wereldwinkel de deuren, en dat in Antwerpen. Toen met enkel koffie en suiker, maar 50 jaar later met vele honderden producten. En vooral, grotendeels gedragen door vrijwilligers.