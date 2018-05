Werf douaneloods in Essen open voor één dag

Zondag kan iedereen een kijkje gaan nemen op de werf van de douaneloods in Essen.

De beschermde douaneloods uit 1902 pronkt aan de overkant van de sporen bij het station van Essen, pal in het dorpshart van Essen. De gemeente Essen is eigenaar en heeft – begeleid door vzw Kempens Landschap - grote plannen met de loods. Begin april gingen de nodige restauratiewerken aan het monument van start. Ook is de loods een demonstratiesite van het Europese DEMI MORE project. Samen met partners uit de Nederlandse provincie Noord-Brabant worden verschillende technieken en maatregelen onderzocht om monumenten energie-efficiënter te maken. In de douaneloods worden transparante zonnepanelen geïnstalleerd in de lichtstraat van het gebouw.

Op zondag 6 mei kan jong en oud zelf een kijkje nemen in het anders ontoegankelijke gebouw. Buurtbewoners worden bovendien uitgenodigd om als eerste de loods en de nabijgelegen quarantainestallen te bezoeken. Alle info op www.essen.be

(bericht en foto : Gemeente Essen - vzw Kempens Landschap)