Werf van de eeuw is klaar

In Achterbroek, een deelgemeente van Kalmthout, zijn ze maar wat blij. De wegenwerken daar zijn achter de rug. De Roosendaalsebaan is er weer opengesteld voor alle verkeer en ligt er gloednieuw en verkeersveilig bij. In Achterbroek noemden ze het zelf al de werf van de eeuw.

Een nieuwe aardgasleiding van Fluvius, een groter kruispunt met minder files en een compleet vernieuwde Roosendaalsebaan met veilige fietspaden : dat waren de 3 werven die Achterbroek bezighielden sinds begin 2019. De gemeente zorgde ervoor dat deze verschillende wegenwerken werden gekoppeld en elkaar zo goed mogelijk opvolgden.

Jan Oerlemans, schepen van openbare werken : “De vernieuwing van de Roosendaalsebaan was het grootste werk. Over 1,6 kilometer werd de ganse baan volledig vernieuwd. Alles werd opgebroken, de nutsleidingen werden verplaatst, er kwamen nieuwe huisaansluitingen op de riolering, nieuwe goten, verhoogde boordstenen en parkeerplaatsen. Binnen de beschikbare ruimte werden dan nieuwe voet- en fietspaden aangelegd : een gemengd voet- en fietspad in klinkers tussen het kruispunt en de Leytersstraat en een asfalt fietspad verder door tot aan Darm. Het bestaande fietspad tussen Handelaar en Darm werd ook vernieuwd. Er moeten nog een aantal oude huisaansluitingen buiten werking gesteld worden, maar dat gebeurt vanuit de riolering zelf. De komende weken zal dat plaatselijk gebeuren, met af en toe beurtelings verkeer op de plek waar gewerkt wordt. Maar de doorgang wordt dus verzekerd.”



Trajectcontrole

Voortaan loopt de zone 50 tussen het kruispunt in Achterbroek en Handelaar. En dankzij de trajectcontrole met ANPR-camera’s is er geen ontkomen aan. Iedereen zal er zich aan de maximum snelheid van 50 km/u moeten houden. Jan Oerlemans : “Nieuwe ledlampen zorgen ervoor dat alles ook duurzaam en efficiënt wordt verlicht in het donker. In de oorspronkelijke timing was najaar 2020 het streefdoel. Gaandeweg werd timing wat ingekort tot september jl. omdat dat aannemer voorlag op de planning. Echter, door corona was deze snellere timing niet langer haalbaar en kan de werf nu pas afgerond worden, volgens de oorspronkelijke planning dus.”

5 miljoen euro

Aan al deze werken hangt uiteraard een serieus prijskaartje, dat voornamelijk werd gefinancierd door de Vlaamse overheid. Burgemeester Lukas Jacobs licht toe : “De nieuwe doortocht kost ongeveer 2,8 miljoen euro en de heraanleg van het kruispunt ca. 650.000 euro. Het aandeel van de gemeente Kalmthout hierin bedraagt 600.000 euro. Netbeheerder Fluvius moest 1,6 miljoen euro ophoesten voor de aanleg van de nieuwe leiding voor het transport van rijk gas. Alles samen een kostenplaatje van ongeveer 5 miljoen euro.”