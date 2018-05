Werf Zuiderdokken blijft voorlopig stilliggen

De werken aan de ondergrondse parking op de Gedempte Zuiderdokken in Antwerpen worden nog niet hervat. De Raad voor Vergunnings-betwistingen heeft de zaak vandaag behandeld, maar een uitspraak deed ze nog niet.



De werf blijft dus voorlopig stilliggen. Een uitspraak volgt wellicht volgende week of zelfs de week erna. Een tiental buurtbewoners uit de Verviersstraat had een klacht ingediend over de uitrit van de ondergrondse parking die er wordt gebouwd. Ze willen dat het verkeer dat daar verwacht wordt meer gespreid wordt over de wijk. Daarop werden alle werkzaamheden dinsdag stilgelegd. En dat blijft dus nog even zo.