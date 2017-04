Werfbezoek nieuw provinciehuis tijdens Open Wervendag

De THV Democo-Denys zet op Open Wervendag - 7 mei - de deuren van de werf van het nieuwe provinciehuis voor het eerst open voor het grote publiek.

Het nieuwe provinciehuis wordt een markant gebouw. Het opvallende gebouw werd ontworpen door Xaveer de Geyter (XDGA architecten uit Brussel). Kenmerkend aan het ontwerp is de zwenking in het torengebouw. Die vorm is ook functioneel: door het gebouw te laten wegdraaien valt er geen schaduw op de naastgelegen gebouwen. Zo komt er minder zon maar meer noorderlicht binnen op de grote open verdiepingen.



Ook de driehoekige ramen, die op maat gemaakt worden, geven het gebouw een aparte toets. Het massieve hoofdgebouw staat kruiselings bovenop een glazen paviljoen in het park. Transparantie en weerkaatsing wisselen elkaar hier af en er wordt een hechte relatie gecreërd tussen het park en de congresruimten. Het nieuwe provinciehuis zal een gelijkvloers en 14 verdiepingen tellen, en wordt 57,7 meter hoog.



Het nieuwe provinciehuis wordt uitgerust met kantoorruimte en een publiek congrescentrum. Het gebouw is het neusje van de zalm wat betreft duurzaamheid. Verwarmen en koelen gebeurt met een installatie voor boorgat-energieopslag (BEO), een duurzame geothermische techniek, in combinatie met betonkernactivering.

Twee gerenommeerde aannemers, Democo en Denys werken sinds oktober 2014 aan de ruwbouw, de technieken en de afwerking. 2,5 jaar later is het gebouw opgetrokken tot de 11de verdieping. Het ondergronds gedeelte met het congrescentrum is volledig in ruwbouw afgewerkt. Het gelijkvloers is winddicht en de aannemer is overal bezig met het plaatsen van de ramen. In het gebouw bevindt zich een sterk staaltje vakwerk. Een brug verbindt de twee 'voeten' van het gebouw. Die constructie overbrugt het glaspaviljoen. De zijspanten vormen de gevels van de 4de en 5de verdieping van het torengebouw. De brug is intussen volledig in de betonconstructie opgenomen. Eind 2018 moet het nieuwe provinciehuis operationeel zijn.

(bericht en foto © Provincie Antwerpen)