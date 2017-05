Werftransport werken Scheldekaaien zoveel mogelijk over water

Voor de stabilisatie van de historische kaaimuur in de Antwerpse werfzone Sint-Andries en Het Zuid zet Waterwegen en Zeekanaal NV (Vlaamse overheid) zoveel mogelijk in op binnenvaart.

Vanaf april maakt het op de werf onder meer gebruik van een drijvende betoncentrale, Bonton. Door het transport van en naar de werf zoveel mogelijk over het water te laten verlopen, vermijdt de waterwegbeheerder in totaal zo’n 8390 vrachtwagenritten.

De aanmaak van beton vergt heel wat grondstoffen, die meestal via de weg worden aangevoerd. Ook de betoncentrales en de reeds geproduceerde beton zelf worden gewoonlijk over de weg vervoerd. Voor het Antwerpse Scheldekaaienproject slaat waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV de handen in elkaar met de hoofdaannemer Artes Roegiers en zijn onderaannemer de Beverse firma De Rycke Bouwmaterialen en Beton, voor ontwikkeling van een drijvend betonponton oftewel ‘Bonton’. Deze innovatieve betoncentrale ligt aangemeerd aan de Cockerillkaai, waar ze beton aanmaakt voor de stabilisatie van de kaaimuur in de werfzone Sint-Andries en Het Zuid. De indrukwekkende installatie is gemonteerd op een ponton van 13 bij 50 meter en is 14 meter hoog.