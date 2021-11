"Werk zoveel mogelijk van thuis uit"

Het overleg over de lonen en arbeidsvoorwaarden voor de 150.000 huishoudhulpen in ons land die worden tewerkgesteld via dienstencheques, is vastgelopen. De vakbonden gaan over tot acties, kondigden ze woensdag aan. Bij de werkgevers heerst onbegrip over de stakingsdreiging, meldt Federgon. Volgens de sectororganisatie wordt er nog constructief onderhandeld. Breekpunt is de verplaatsingsvergoeding die de poetshulpen krijgen, legt federaal ABVV-secretaris Issam Benali uit. Die bedraagt vandaag 13 cent per kilometer. 'Maar met de gestegen diesel- en benzineprijzen is dat niet genoeg om de kosten te dekken. Poetshulpen worden soms 40 kilometer ver naar klanten gestuurd. Per kilometer maken ze verlies, terwijl de lonen al laag zijn.' De vakbonden schuiven de referentieprijs van 37 cent per kilometer naar voor. Overleg met sectororganisatie Federgon leverde echter geen akkoord op. De vakbonden hebben bijgevolg een stakingsaanzegging ingediend. Concreet wordt volgende week donderdag actiegevoerd in Brussel. Wat die actie zal inhouden, is nog niet duidelijk. Het is niet de bedoeling dat poetshulpen donderdag massaal thuisblijven. 'Maar het gaat om het begin van onze actie. Meer acties, met inbegrip van een algemene stakingsoproep, zijn niet uitgesloten', waarschuwt Benali. Volgende week vrijdag is nieuw overleg gepland tussen bonden en werkgevers. Volgens Federgon plannen de vakbonden acties, terwijl de onderhandelingen nog niet afgerond zijn. Er staan immers nog vergadering gepland op de vergaderkalender, klinkt het. De koepel van HR-bedrijven roept op tot dialoog. 'Inhoudelijk zijn wij ingegaan op heel wat punten uit de eisenbundel van de vakbonden, zo ook op de eisen omtrent koopkracht. Het is intussen alom bekend dat de dienstenchequesector ondergefinancierd is, waardoor de vaak terechte verwachtingen van onze huishoudhulpen steeds moeilijker en vandaag zelfs niet meer te rijmen vallen met de mogelijkheden van de werkgevers om deze verwachtingen in te lossen', reageert CEO Ann Cattelain. Zij wijst erop dat 'de politiek de teugels in handen heeft' om de financiering van de sector 'duurzaam te verbeteren'.