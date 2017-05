Werken aan de Singel en viaduct A12

Komende week voert het Agentschap Wegen en Verkeer enkele noodzakelijke vernieuwingen uit aan het wegdek van twee belangrijke verkeersaders in Antwerpen. Zowel op het viaduct van Wilrijk als op de Singel worden delen van het wegdek vernieuwd. Om de hinder te beperken worden de werken enkel ’s avonds en ’s nachts uitgevoerd. Overdag kan het verkeer steeds doorrijden.

Vernieuwing wegdek Viaduct Wilrijk

In de nacht van vrijdag 19 mei op zaterdag 20 mei en de nacht van zaterdag 20 mei op zondag 21 mei zal het Agentschap Wegen en Verkeer het wegdek vernieuwen op het viaduct van Wilrijk in de richting van Brussel. Hierdoor zullen het viaduct in de richting van Brussel en bijgevolg de Jan de Vostunnel en de Bevrijdingstunnel afgesloten zijn voor verkeer tussen 21u en 6u op vrijdagnacht en tussen 21u en 8u op zaterdagnacht. Verkeer dat normaal de Bevrijdingstunnel neemt moet de afrit Wilrijk nemen en kan via de Jan van Rijswijcklaan en de Boomsesteenweg na het viaduct opnieuw de oprit A12 oprijden. Verkeer voor de Jan de Vostunnel neem verplicht de uitrit Hoboken voor de tunnel en rijdt bovengronds langs de Boomsesteenweg om daar terug de A12 te nemen.

Werken aan de Singel

Op 22 en 23 mei zal het Agentschap Wegen en Verkeer werken uitvoeren op de Singel in Antwerpen ter hoogte van het station Antwerpen-Berchem. De rijweg van de singel onder de brug van het station is in zeer slechte staat en zal in de zuidelijke rijrichting over de volledige breedte vernieuwd worden.

Om deze werken te kunnen uitvoeren moet het agentschap de Singel in zuidelijke rijrichting

tussen de kruispunten Borsbeekbrug en Posthofbrug afsluiten. Om de hinder te beperken gebeuren deze afsluitingen enkel ’s nachts tussen 21u en 6u. Het verkeer wordt dan omgeleid via de Uitbreidingstraat en de Posthoflei. Overdag wordt er niet aan de weg gewerkt en is de rijweg gewoon open. Zaterdag overdag zal het verkeer wel over gefreesd wegdek moeten rijden en geldt er dus een snelheidsbeperking.