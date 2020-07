Werken aan geluidsschermen E313 Borgerhout na dit weekend klaar

De werken aan de geluidsschermen langs de E313 ter hoogte van Antwerpen-Oost zullen zoals gepland na dit weekend klaar zijn. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de plaatsing van de nieuwe schermen. Dit weekend krijgt de rechterrijstrook ter hoogte van de werfzone nog een nieuwe laag asfalt en moet het verkeer richting Hasselt over 2 rijstroken passeren (vrijdagnacht tijdelijk over 1 rijstrook). Tegen maandagochtend zijn de werken volledig achter de rug en is er geen hinder meer voor het verkeer.

De werken aan de geluidsschermen langs de E313 ter hoogte van Antwerpen-Oost zijn bijna afgerond. Dit weekend, van vrijdagavond 10 juli (20u) tot maandagochtend 13 juli (06u), wordt het asfalt van de rechterrijstrook ter hoogte van de werfzone nog vernieuwd. Het verkeer richting Hasselt moet dan over 2 in plaats van 3 rijstroken passeren. In de nacht van vrijdag 10 op zaterdag 11 juli (van 22u tot 5u) beschikt het verkeer tijdelijk maar over 1 rijstrook.

Het Agentschap Wegen en Verkeer verwacht hinder en raadt bestuurders aan om zich voor vertrek goed te informeren en om de kaart met de actuele verkeersinfo op www.verkeerscentrum.be te raadplegen. In geval van oplopende wachttijden kan verkeer van west naar oost (van Gent/kust naar Hasselt) beter omrijden via Brussel. Tegen maandagochtend zijn de werken volledig klaar en is er geen hinder meer voor het verkeer.



Nieuwe en hogere geluidsmuur

De oude geluidsschermen langs de E313 ter hoogte van de Tuinwijk in Borgerhout dateerden van de jaren ’80 en waren aan vervanging toe. Over een afstand van ongeveer 600 meter werd nu een nieuwe geluidsbarrière geplaatst van 6 meter hoog, bijna dubbel zo hoog als vroeger. De nieuwe geluidsschermen moeten de leefbaarheid voor de omwonenden verhogen. Omdat de aluminium panelen werden uitgerust met isolatie uit steenwol, zullen ze het geluid ook beter absorberen. De nieuwe geluidsschermen zijn een gezamenlijke investering van de Vlaamse overheid en Stad Antwerpen

(Foto : © AWV)