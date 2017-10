Werken aan het Wim Saerensplein

Doordat de zuidzijde afgesloten wordt, is er rond het hele plein geen autoverkeer mogelijk. Tijdens de werken blijven alle woningen en winkels in de buurt bereikbaar voor voetgangers en fietsers. In de werkzone geldt een tijdelijk parkeerverbod. Het gebruik van garages zal in de werkzone moeilijk zijn en op bepaalde momenten niet mogelijk. De aannemer zal u hierover tijdig informeren. Het doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Venneborglaan. De aannemer voorziet voldoende signalisatie.

Vanaf de eerste helft van november 2017 zijn de woningen aan de noordzijde van het plein terug bereikbaar.

Huisvuilophaling

De wekelijkse huisvuilophaling gaat gewoon door. Plaats uw huisvuil op de hoek van de straat buiten de werkzone. Er zijn twee huisvuilophaalpunten voorzien: aan de hoek met de Ruggeveldlaan en op de hoek met de Tweegezusterslaan.

Post

De rode brievenbus is tijdelijk verwijderd. De dichtstbijzijnde rode brievenbussen bevinden zich aan de Ruggeveldlaan 814 en de Frans Van Dijckstraat 92, Deurne.

Fietsstalling

De fietsstallingen langs de Ruggeveldlaan en aan de zuidzijde van het plein worden na 30 oktober 2017 verwijderd. Er worden nieuwe voorzien na de werken.

Meer info

Wijkoverleg Deurne

tel. 03/338 45 88

wijkoverleg.deurne@stad.antwerpen.be

(bericht en foto : Stad Antwerpen - District Deurne)