Werken aan Kennedy- en Rupeltunnel

Volgende week worden aan de Kennedy- en Rupeltunnel onderhoudswerken uitgevoerd door het Agentschap Wegen en Verkeer. Om de hinder voor het verkeer zo klein mogelijk te houden, vinden de werken ’s nachts plaats. Overdag zijn de tunnels altijd open.

Kennedytunnel: 2 en 3 juli:

In de nacht van maandag 2 op dinsdag 3 juli wordt er in de Kennedytunnel (R1) in Antwerpen gewerkt in de tunnelkoker richting Gent. De daaropvolgende nacht, van dinsdag 3 op woensdag 4 juli, is de koker richting Antwerpen aan de beurt. Tussen 21u en 05u is de betrokken tunnelkoker afgesloten en wordt het verkeer omgeleid via de andere koker. Beide nachten wordt de oprit Linkeroever om 20.30u afgesloten.

Rupeltunnel: 4 en 5 juli

In de Rupeltunnel (A12) in Boom wordt er gewerkt tijdens de nachten van woensdag 4 en donderdag 5 juli, telkens tussen 20u en 06u. Eerst in de tunnelkoker richting Antwerpen, de nacht nadien in de koker richting Brussel. Tijdens de werken wordt de betrokken tunnelkoker afgesloten. Het verkeer wordt dan omgeleid via de andere rijkoker met dubbel verkeer.

(info : Wegen en Verkeer - foto© Belga Image)