Werken aan Krijgsbaan (R11) in Mortsel hervatten vrijdag

Door de coronacrisis hebben de werken aan de Krijgsbaan (R11) in Mortsel een drietal weken stilgelegen. Intussen werd bekeken hoe de werken op een veilige manier konden hernomen worden. Vanaf vrijdag 10 april zal de aannemer de activiteiten opnieuw hervatten, weliswaar met respect voor de opgelegde veiligheidsmaatregelen. Tegen de tweede helft van juni moeten de werken aan de Krijgsbaan volledig achter de rug zijn.

Vanaf vrijdag 10 april start de aannemer met het asfalteren van de volledige noordzijde (rijrichting Mortsel) van de Krijgsbaan, van het kruispunt met de Heirbaan tot aan de Eggestraat. De Heirbaan is daardoor op vrijdag 10 april gedurende één dag volledig afgesloten ter hoogte van de Krijgsbaan, zowel vanuit Wilrijk als Borsbeek. Handelszaken en woningen in de Heirbaan zijn die dag uitsluitend via de Liersesteenweg bereikbaar.



Aansluiting Fortstraat drietal weken afgesloten vanaf donderdag 16 april

Donderdag 16 april brengt de aannemer de wegmarkeringen aan op het nieuwe stuk rijweg (noordkant) van de Krijgbaan. Diezelfde dag verhuist de werfzone naar de zuidkant (rijrichting Borsbeek) van de rijweg. Het is de start van de laatste fase tussen de Eggestraat en de Fortstraat, inclusief het kruispunt. De herinrichting van de Krijgsbaan moet tegen de 2de helft van juni volledig klaar zijn.



Verkeerssituatie vanaf donderdag 16 april

Het uitgangspunt blijft dat verkeer op de Krijgsbaan steeds in één richting naar Borsbeek kan blijven rijden. Vanaf donderdag 16 april rijdt verkeer via de nieuwe rijstrook aan de bovenzijde van de rijweg. De parkeerstrook aan die kant van de weg komt ook terug vrij.



Doorgaand verkeer in de richting van Wilrijk volgt nog steeds de omleiding via de Ring van Antwerpen. Fietsers en bromfietsers volgen nog tot 16 april in beide richtingen de huidige omleiding via de Oude Spoorweg. Nadien kunnen ze gebruikmaken van het vernieuwde fietspad aan de kant van ‘den Berm’.



(bericht en afbeelding : Agentschap Wegen en Verkeer)