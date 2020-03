Werken aan kruispunt Herentalsebaan - Muggenberglei

Volgend weekend, van vrijdagavond 13 tot maandagochtend 16 maart, voert het Agentschap Wegen en Verkeer werken uit op de Herentalsebaan in Deurne. Ter hoogte van het kruispunt met de Muggenberglei wordt het asfalt plaatselijk vernieuwd in de richting van Antwerpen-centrum. De Herentalsebaan is dan afgesloten richting de Singel en het verkeer moet een omleiding volgen.

Op de Herentalsebaan richting de Singel is het wegdek ter hoogte van het kruispunt met de Muggenberglei plaatselijk in slechte staat door een combinatie van eerdere nutswerken en door zwaar verkeer. AWV zal daarom de zone met beschadigde asfalt volledig vernieuwen.



Verkeer richting Antwerpen volgt omleiding

Tijdens de werken, van vrijdagavond 13 maart (21u) tot maandagochtend 9 maart (05u), is de Herentalsebaan volledig afgesloten richting de Singel. Gemotoriseerd verkeer richting Antwerpen wordt omgeleid via de Sterckshoflei/Hooftvunderlei, de Turnhoutsebaan en de Noordersingel. Voor verkeer richting Wommelgem is er geen hinder op de Herentalsebaan. Het kruispunt met de Muggenberglei wordt tijdens de werken in het midden dichtgezet waardoor afslaan naar de Muggenberglei komende van Wommelgem tijdelijk niet mogelijk is. Verkeer komende uit de Muggenberglei moet aan de Herentalsebaan verplicht rechts afslaan. Voetgangers en fietsers kunnen steeds passeren en het kruispunt oversteken langs één zijde. Voor het tramverkeer is er geen hinder.

(bericht Agentschap Wegen en Verkeer - foto Google Street View)