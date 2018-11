Werken aan lichtenregeling op A12 lopen nog meer vertraging op

De voorbereidende werkzaamheden aan vijf zwarte kruispunten op de A12 en de Boomsesteenweg in Aartselaar en Wilrijk hebben opnieuw vertraging opgelopen. Dat meldt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Het plan om de nieuwe verkeerslichtenregeling in gebruik te nemen tijdens de weekends van 1-2 en 8-9 december zal daarom niet meer worden gehaald. Het is nog niet duidelijk wanneer dat wel het geval zal zijn. De werken aan de vijf kruispunten hebben als doel om ze zoveel mogelijk conflictvrij en dus veiliger te maken voor alle weggebruikers.

De nieuwe regeling zou begin december in gebruik worden genomen, met hinder voor het verkeer tot gevolg, maar daar is nu geen sprake meer van. Het regenweer speelt het maken van de kabelverbindingen parten en ook de boringen in de bermen lopen vertraging op omdat de aannemer in de grond op buizen en leidingen gestoten is die niet overeenstemmen met de locatie op de plannen.

De voorbereidende werken blijven begin december gewoon doorgaan, met beperkte verkeershinder tot gevolg. De ingebruikname van de nieuwe lichtenregeling, het meest ingrijpende deel van de werken, verschuift naar begin 2019. AWV moet naar eigen zeggen nog rond de tafel zitten met de aannemer om nieuwe data af te spreken.

(Bron : Belga)