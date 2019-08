Werken Berchem Sport niet tijdig klaar: stad en club geven mekaar de schuld

Het zit er bovenarms op tussen voetbalclub Berchem Sport en de stad Antwerpen. Reden daarvoor? De werken aan het stadion van Berchem. Berchem speelt zondag z'n eerste match van het seizoen tegen Hades. Niet op het Rooi, maar wel in het Jef Mermansstadion in Merksem, de thuisbasis van de City Pirates. Volgens Berchem omdat de nieuwe zittribune en staantribune pas gekeurd kunnen worden op 4 september. De stad zegt dat de club zich gewoon niet goed voorbereid heeft op de start van de competitie en niet de nodige stappen heeft genomen om hun tribune gebruiksklaar te krijgen. Een ernstig meningsverschil dus. De stad benadrukt in een persbericht dat de werken aan de tribune van Berchem volgens planning verlopen. Die aan de staantribune waren klaar op 23 augustus. De keuring daarvan wordt vandaag uitgevoerd. De werken aan de zittribune zullen klaar zijn op 30 augustus, zoals gepland. De keuring daarvoor is inderdaad voorzien op 4 september, maar volgens de stad werd een eerder geplande keuring op aangeven van de club verplaatst "omdat Berchem er vanuit ging dat de wedstrijd gewisseld of uitgesteld zou kunnen worden." Maar de bondsreglementen laten dat niet toe. En zo zegt de stad: "De club rekende op de stad om te verklaren dat er sprake was van overmacht en dat er geen alternatieve oplossing voorhanden was. De correct verlopen planning van de werken en het feit dat de eerste wedstrijd effectief in Merksem gespeeld wordt, bewijzen echter het tegendeel." Het kabinet van sportschepen Ludo Van Campenhout is tevreden dat de club zelf een oplossing vond en zegt nog dat de schepen ook een alternatief akkoord had om de wedstrijd te verplaatsen naar de Bosuil, op de terreinen van Royal Antwerp FC.