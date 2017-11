Werken Drie Eikenstraat Edegem zijn gestart

De werken in de Drie Eikenstraat in Edegem zijn vandaag gestart. Tijdens de werken geldt in de Drie Eikenstraat, tussen de E19 en de Prins Boudewijnlaan, eenrichtingsverkeer. Dat van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen in de richting vanĀ Edegem. Het UZA blijft natuurlijk wel bereikbaar. Voor ziekenwagens is er dus geen probleem, zij kunnen af- en aanrijden zoals gewoonlijk. Maar het reguliere verkeer zal wel veel hinder ondervinden. De werken zullen ongeveer een jaar in beslag nemen. De bedoeling is om de verkeersveiligheid te verhogen.