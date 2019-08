Werken E-19 tussen Sint-Job en Kleine Bareel bijna klaar

De wegenwerken op de E19 tussen de op- en afrittencomplexen van Sint-Job-in-‘t-Goor en Kleine Bareel zitten op schema. De komende dagen wordt de laatste hand gelegd aan de vernieuwing van het wegdek richting Antwerpen. Na dit weekend zijn de werken er volledig klaar en is er geen hinder meer voor het verkeer.

Vandaag en morgen wordt er nog volop geasfalteerd en nieuwe wegmarkeringen aangebracht. Tijdens het weekend zal de aannemer de werfsignalisatie weghalen en worden de tijdelijke doorsteken in de middenberm dichtgezet. Zaterdagnacht 10 augustus rijdt het verkeer in beide richtingen tijdelijk over één rijstrook. Tegen zondagochtend 11 augustus is er voor het verkeer richting Antwerpen geen hinder meer. Het verkeer richting Nederland rijdt zondag nog over twee versmalde rijstroken en zondagnacht over één rijstrook. Tegen maandagochtend 12 augustus (05u) is er ook richting Nederland geen hinder meer en zijn de werken op de E19 volledig afgerond.



Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwde op een maand tijd het wegdek van de E19 tussen de op- en afrittencomplexen van Sint-Job-in-‘t-Goor en Kleine Bareel in de richting van Antwerpen. De stalen vangrails langs de middenberm werden vervangen door betonnen rijbaanafscheiders.

(bericht Wegen en Verkeer - foto Google Street View)