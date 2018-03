Werken Guldenvliesstraat starten twee weken later

De werken rond en in de Guldenvliesstraat gaan twee weken later van start dan oorspronkelijk voorzien. De voorbereidende werken starten pas op 19 maart, wanneer de verkeerssituatie op het kruispunt met de Cuperusstraat, Lange Leemstraat, Van Luppenstraat en Stanleystraat door het wegvallen van tram 4 veiliger is. De eigenlijke heraanleg van de Guldenvliesstraat start op 27 maart.

In de oorspronkelijke planning zou de aannemer op 5 maart starten met de voorbereidende werken. Op dat moment rijden echter zowel tram 4 als tram 9 nog in de Guldenvliesstraat. Op maandag 19 maart wordt tram 4 uit dienst genomen en rijdt enkel nog tram 9. Vanaf dan is de verkeerssituatie aan het kruispunt met de Cuperusstraat, Lange Leemstraat, Van Luppenstraat en Stanleystraat minder complex en veiliger. De verkeerslichtenregeling op het kruispunt wordt vanaf dan op knipperstand gezet. Er worden wel werflichten geïnstalleerd om conflicten tussen tram en fietsers te vermijden.

Verloop werken

De voorbereidende werken gaan volgens de nieuwe timing van start in de nacht van maandag 19 op dinsdag 20 maart. Dan wordt begonnen met de aanleg van een tijdelijke spoorwissel in de Cuperus- en Stanleystraat. Dankzij die wissel kan tram 9 erna op één spoor door de Guldenvliesstraat rijden.

Vanaf dinsdag 20 maart kan er geen gemotoriseerd verkeer meer passeren in de Guldenvliesstraat. De aannemer doet die week aanpassingen aan de tramsporen in de Guldenvliesstraat. Fietsers kunnen voor de duur van de werken met de fiets aan de hand door de straat. Zowel voor het autoverkeer als voor fietsers wordt er een omleiding voorzien.

Vanaf maandag 26 maart rijdt tram 9 over één spoor door de Guldenvliesstraat. Op dinsdag 27 maart start de eigenlijke heraanleg van de Guldenvliesstraat zelf. De werken starten eerst aan de kant van de even huisnummers. Aan de andere kant van de weg rijdt de tram.

De werken zullen naar verwachting ruim een jaar duren.

Eerder werd gecommuniceerd dat de regeling van het openbaar vervoer vanaf maandag 19 maart wijzigt. Deze timing blijft volledig behouden. Dus op 19 maart verandert het volgende :

Enkel tram 9 blijft door de straat rijden. Hij rijdt om de 10 minuten en tijdens de spits om de 6 minuten. Aan café Bazaar in de Cuperusstraat krijgt hij tijdelijk een extra halte. De werken aan deze halte starten op 12 maart.

Ook bus 32 blijft rijden, maar niet door de Guldenvliesstraat, hij volgt een omleiding. De haltes Cuperus, Zurenborg en Lamorinièrestraat worden daarom tijdens de werken niet bediend.

Tram 4 wordt beperkt tot het traject Hoboken – Groenplaats. De tram komt dus niet langer aan het station Antwerpen-Berchem of verderop aan Silsburg.

De tijdelijke pendeltram tussen het station Antwerpen-Berchem en Sint-Pietersvliet rijdt niet meer.

(bericht en afbeelding : Stad Antwerpen)