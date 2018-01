Werken in 4 tunnels

In Antwerpen vinden vannacht werkzaamheden plaats in vier verkeerstunnels. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert onderhoudswerken uit in de Waaslandtunnel en Tijsmanstunnel en al langer lopende sanerings- en renovatiewerken in de Jan De Vostunnel. Ook de beheerder van de Liefkenshoektunnel laat onderhoudswerken uitvoeren. In de Liefkenshoektunnel lopen de werken van 20 uur tot 6 uur. Het verkeer moet er in beide richtingen door één tunnelkoker. Hetzelfde geldt voor de Tijsmanstunnel. In de Jan De Vostunnel wordt er gewerkt van 21 uur tot 6 uur in de tunnelkoker richting Antwerpen. Het verkeer zal daar bovengronds worden omgeleid. De Waaslandtunnel wordt dan weer volledig afgesloten van 22 uur tot 4 uur, omrijden kan via de Kennedytunnel.