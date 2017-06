Werken in Kloosterstraat beginnen aan nieuwe fase

De werkzaamheden in het centrum van Ekeren beginnen aan een nieuwe fase, de vierde intussen al. Een gevolg daarvan is dat het eerste deel weer open gaat. Vanaf morgen kan je zo de Kloosterstraat opnieuw inrijden, tot net voor het kruispunt met de Moretuslei. Goed nieuws is dat voor winkelketen Aldi die de jongste tijd haar parking niet kon open stellen.

De Gebroeders Leemansstraat en de NSB-straat worden opnieuw enkelrichting zoals voorheen.