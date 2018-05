Werken in Kopstraat Schoten

Lokaal verkeer kan beurtelings passeren langs de werfzone in de Kopstraat via tijdelijke verkeerslichten. Doorgaand verkeer en vrachtverkeer rijden via de E19 en gebruiken de op-en afritten van Sint-Job-in-'t-Goor en Kleine Bareel. Fietsers worden omgeleid. De bushaltes blijven bediend en rijden mee over de werfweg.

(foto : Google Maps)