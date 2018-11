Middenrijbaan Italiëlei volgende week al open voor verkeer

Op de Italiëlei gaat de heraangelegde middenrijbaan richting Noorderplaats, volgende week al open voor het verkeer. Dat is vroeger dan gepland was.



Deze nieuwe fase-wissel luidt ook, het begin van de laatste fase, in op de werf van de Noorderlijn. Auto's zullen, in principe, vanaf woensdag 21 november over de pas ge-asfalteerde midden-rijbaan rijden. De baan zal open zijn tot aan het kruispunt met de Van Boendalestraat. Ook in de zijstraten tussen de Cassiersstraat en de Ellermanstraat, die op de Italiëlei uitkomen, zal de verkeers-situatie er anders uitzien. Voor de fietsers blijft de situatie voorlopig dezelfde, die moeten tot het einde van de werken gebruik-maken van de trambedding in het midden van de Leien.