Werken knooppunt Antwerpen-Oost en op E313 in Wommelgem

Automobilisten krijgen de raad de E313 in de richting van Hasselt tijdens de nachten van 8, 9 en 10 juni te mijden. Reden zijn herstellingswerken aan het wegdek tussen het knooppunt Antwerpen-Oost en het op- en afrittencomplex van Wommelgem.

De rechterrijstrook en de spitsstrook/pechstrook krijgen er een nieuwe laag asfalt. Dat laat het Agentschap Wegen en Verkeer weten. De werken worden ‘s nachts en in het weekend uitgevoerd om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. AWV rekent echter op vertragingen. Het verkeer op de E313 moet ‘s nachts de werfzone passeren over één of twee rijstroken.

Ter hoogte van de werfzones geldt een snelheidsbeperking van 70 km/uur. Automobilisten krijgen de raad de omgeving indien mogelijk te vermijden en een alternatieve route te nemen. In de nacht van donderdag 8 op vrijdag 9 juni situeren de werken zich tussen 20 en 6 uur. In de nacht van vrijdag 9 op zaterdag 10 juni is dat tussen 20 en 9 uur, en in de nacht van zaterdag 10 op zondag 11 juni tussen 22 en 10 uur. AWV wijst erop dat bij regenweer de kans bestaat dat de huidige planning nog gewijzigd wordt.