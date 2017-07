Werken Liefkenshoek- en Tijsmanstunnel voor op schema

De vernieuwing van het wegdek van de R2 tussen de Liefkenshoek- en Tijsmanstunnel loopt veel vlotter dan voorzien. Zaterdag 16 juli zal de eerste fase afgerond zijn. Daarmee liggen de werken ruim 2 weken voor op schema.

De oorspronkelijke timing blijft wel aangehouden en fase 2 van de werken start op 4 augustus. In tussentijd zal alle werfsignalisatie verwijderd worden zodat er 3 weken geen hinder is voor het verkeer op de R2. De werken zullen finaal afgerond zijn uiterlijk eind augustus.

Werken R2 voor op schema

De werken aan de R2 schieten veel beter op dan aanvankelijk gepland. De werken in de richting van de Tijsmanstunnel (fase 1) zullen hierdoor ruim 2 weken eerder afgerond zijn dan voorzien. Er zijn verschillende redenen voor de vlotte vooruitgang van de werf. Ten eerste was de situatie van de ondergrond van de weg merkelijk beter dan bleek uit voorafgaande testen. Hierdoor heeft de aannemer veel minder grondverbeteringswerken moeten uitvoeren dan voorzien, hetgeen een belangrijke tijdswinst heeft opgeleverd. Daarnaast heeft het overwegend goede weer van de afgelopen weken toegelaten vlot door te werken. Tot slot is er ook met man en macht gewerkt om de werkzaamheden zo snel mogelijk te laten vooruit gaan zodat de hinderperiode kon ingekort worden.

R2 3 weken hindervrij

De start van de tweede fase van de werken wordt niet vervroegd en blijft voorzien op 4 augustus. In de tussenliggende periode zal er geen activiteit zijn op de werf. Daarom zal alle werfsignalisatie verwijderd worden zodat er gedurende deze periode geen hinder is voor het verkeer. In de nacht van zaterdag 15 juli op zondag 16 juli wordt de signalisatie verwijderd. Vanaf zondagochtend 16 juli is er tot de start van fase 2 op 4 augustus geen hinder meer op de R2.

Fase 2 start op 4 augustus

De tweede fase van de werken start op vrijdagavond 4 augustus. Dan wordt het wegdek van de R2 in de richting van de Liefkenshoektunnel aangepakt. Verkeer richting Liefkenshoektunnel rijdt dan over 1 rijstrook. Verkeer in de richting van de Tijsmanstunnel rijdt in tegenovergestelde richting over 2 versmalde rijstroken. Tijdens deze fase zal ook de noordelijke op- en afrit van de R2 afgesloten zijn. Verkeer komende van de A12 dat naar de Scheldelaan wil wordt omgeleid via complex Zandvliet in het noorden of complex Ekeren in het zuiden. Verkeer dat van de Scheldelaan de R2 wil oprijden in de richting van de Liefkenshoektunnel moet de oprit richting de A12 nemen, keren aan het complex Kanaaldok en dan verder rijden richting Liefkenshoektunnel.