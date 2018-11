Werken Meerlenhoflaan in Hoboken hervat

Er wordt sinds vandaag weer gewerkt in de Meerlenhoflaan in Hoboken. De werken voor de heraanleg van de straat lagen daar al stil sinds april.



Dat was het gevolg van een juridische procedure van de vorige aannemer tegen bouwheer Waterlink en Aquafin. Die hadden de samenwerking met die aannemer stopgezet. Een gerechts-deskundige had de werf in april laten stilleggen maar intussen zijn de nodige onderzoeken uitgevoerd. Maandag werd de werf weer vrijgegeven en vandaag werden de werken opnieuw opgestart. De werken in de Meerlenhoflaan begonnnen in oktober 2017. Volgens de nieuwe planning zou alles eind voorjaar 2019 klaar moeten zijn