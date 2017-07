Werken Noorderlijn gaan door tijdens bouwverlof

Tijdens het bouwverlof gaan de werken aan de Noorderlijn door. Sinds de knip van de Leien is er al heel wat werk verzet op het toekomstige Operaplein en de Italiëlei.

Op de hoek van de De Keyserlei en de Frankrijklei zijn ondertussen duidelijk de contouren van de lichtput, het toekomstige toegangspaviljoen van de premetro, te zien. Deze maand starten de echte graafwerken ter hoogte van het plein. Voor de Opera komt er een grote put. Daarop komen de dakbalken voor de ondergrondse parking.

Weldra eerste tramsporen Italiëlei

Sinds het begin van de knip is de verharding op de hoofdrijbaan tussen de Opera en de Tunnelplaats volledig opgebroken. Op de Italiëlei, tussen de Violierstraat en de Tunnelplaats werkt de aannemer aan de centrale trambaan. De fundering en de betonnen boordstenen van de trambaan tussen de Violierstraat en de Paardenmarkt werden al aangelegd. Deze week volgen de eerste tramsporen. Tussen de Paardenmarkt en de Tunnelplaats is het archeologisch onderzoek in uitvoering.

De put voor de Opera

Voor de Opera start de aannemer deze maand ook met het graven van een put van 4 tot 5 meter diep. Daarop komen de dakbalken voor de ondergrondse parking. In totaal zullen 89 dakbalken het nieuwe Operaplein dragen. De balken zijn tot 45 meter lang en de zwaarste balk weegt 115 ton. De eerste dakbalken komen eind augustus. Per dag worden er 3 geleverd.

Zodra de dakbalken liggen en de dakplaat klaar is, werkt de aannemer tegelijkertijd boven- en ondergronds. Bovengronds werkt hij het Operaplein af zodat dit in de zomer van 2018 klaar is. Ondergronds werkt hij verder aan de parking en de autotunnels.

Franklin Rooseveltplaats

Op de busperrons naast de Opera zijn de nutswerken aan de gang. Zodra die klaar zijn, begint de definitieve heraanleg van dit kwadrant. Die werken zijn in de loop van maart afgerond. Dan wordt het kwadrant aan de supermarkt aangepakt en verhuizen de bussen van Turnhout naar de nieuwe, afgewerkte perrons naast de Opera.

Eilandje

Op het Eilandje werkt de aannemer verder aan de tramsporen in de Amsterdamstraat tussen de Bataviastraat en de Londenbrug. De testen van de nieuwe Londenbrug beginnen eind juli. Tijdens de testen worden de motoren en de aandrijfmechanismen afgesteld. De Londenbrug zal dus regelmatig open en dicht gaan. Om de scheepvaart zo weinig mogelijk te verstoren, gebeuren deze testen vooral ’s nachts.

Noorderlaan

Sinds eind juni rijdt het verkeer richting Antwerpen op tijdelijke rijstroken in de middenberm. Zo kan de aannemer aan de nieuwe riolering werken aan de zijde van de bedrijven en de definitieve rijstroken richting Antwerpen aanleggen. Ook die werken gaan door tijdens het bouwverlof, net zoals de werken aan de fietsenstalling op de Park-and-Ride Luchtbal. Het einde van de werken op de Noorderlaan is voorzien in maart 2018.

“Tijdens het bouwverlof gaan de werken onverminderd door”, aldus schepen voor mobiliteit Koen Kennis. “Deze enorme werf in het centrum, als het ware een openhartoperatie van de stad, kent een ambitieuze timing, dus werkt de aannemer door tijdens de komende weken.”