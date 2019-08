Werken om Antwerps havengebied fietsveiliger te maken starten maandag

Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat vanaf maandag de Tijsmanstunnel West, omvormen tot een weg met eenrichtingsverkeer en een dubbelrichtingsfietspad. De twee worden van elkaar gescheiden met betonblokken.

Het gaat om de eerste van 19 geplande maatregelen om de veiligheid van het woon-werkverkeer per fiets in het havengebied te verhogen. De lijst met maatregelen werd opgesteld in samenspraak met werkgeverskoepel Voka, het Antwerpse Havenbedrijf en de bedrijven die aan de Scheldelaan in het havengebied liggen. Voka reageert dan ook tevreden op de nakende start van de realisatie en prijst de samenwerking. 'Bedrijven investeren fors in fietsleaseplannen en fietsinfrastructuur, maar maken zich tegelijk zorgen over de veiligheid van hun werknemers bij het kruisen van de drukke Scheldelaan', zegt mobiliteitsmanager Steven Roeland van Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland. 'Met het implementeren van deze structurele ingrepen, zullen woon-werkverplaatsingen met de fiets veiliger worden. Zo wordt de fiets steeds meer een valabel alternatief om de ondernemingen te bereiken.'

De werken aan Tijsmanstunnel West vinden plaats van 2 tot 6 september, met beperkte verkeershinder tot gevolg. Ook het kruispunt van de Scheldelaan met de Tijsmanstunnel West en de oprit van de R2 richting Nederland worden vervolgens in de loop van september nog aangepast: de gevaarlijke fietsoversteken zullen daar niet langer nodig zijn en worden dus verwijderd en de bypass richting Tijsmanstunnel wordt opgenomen in de verkeerslichtenregeling om een conflictvrij kruispunt te bekomen. De overige geplande maatregelen omvatten onder meer fietsveiligere bedrijfsingangen, meer veilige oversteekplaatsen, het aanpakken van kruispunten en nog verschillende dubbelrichtingfietspaden aan de kant van bedrijfsingangen. Tegen het najaar van 2020 zou alles afgerond moeten zijn.

(foto Google Street View)