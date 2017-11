Werken ondergrondse parking Gedempte Zuiderdokken van start

Onder de Gedempte Zuiderdokken, waar men nu nog gratis kan parkeren, komen binnenkort twee ondergrondse betalende parkings. Deze week zijn die werken van start gegaan.

In de eerste fase van de werken wordt ter hoogte van de Waterpoort parking Steendok gebouwd. Ook de omliggende straten worden heraangelegd. Die werken zouden volgend jaar klaar moeten zijn. Tijdens de werken is bovengronds parkeren nog steeds mogelijk. Na de ingebruikname van parking Steendok, beginnen de werken aan parking Kooldok, de tweede ondergrondse parking. Bovengronds parkeren blijft dan nog mogelijk in het centrale deel van de Gedempte Zuiderdokken.

Van die Gedempte Zuiderdokken zelf wil de stad een publieke groene ruimte maken. Zo komen er meer bomen, planten en grasweiden.