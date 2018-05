Werken Oosterweel maken tekort aan bouwvakkers groter

De Oosterweelverbinding maakt het tekort aan bouwvakkers nog groter. Dat zegt de vereniging der Belgische Aannemers van Grote Bouwwerken. Bijna alle grote bouwbedrijven zijn op zoek naar nieuwe werknemers, maar vrezen dat ze die niet zullen vinden.



En dat is deels te wijten aan de Oosterweelverbinding. Want de start van de Oosterweelwerf zal de druk op de bedrijven, om geschikte mensen te vinden, fors doen toenemen. Oosterweel wordt één van de drie grootse werven in Europa. Tijdens de bouw worden 5.500 mensen direct, en 3.000 mensen indirect, tewerkgesteld. De sector dringt nu aan op meer duaal leren, waarbij scholieren halftijds op de werkvloer opgeleid worden.