Werken Oosterweel kunnen binnenkort van start gaan

De schop van de Oosterweel kan nu echt in de grond, want een consortium van 5 bedrijven heeft de werken op Linkeroever toegewezen gekregen.



In dit eerste luik komen er aanpassingen aan de E17, de E34, de Ring en verschillende op- en afritten-complexen. Er komt ook een Park and Ride voor 1500 auto's en 150 fietsen, nieuwe trambanen, en 9 kilometer nieuwe fietspaden. De werken starten begin 2018, en zullen 5 jaar duren. De kostprijs wordt geraamd op een kleine 400 miljoen Euro.

(foto © Belga)