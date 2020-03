Werken Oosterweelverbinding al zeker opgeschort tot 5 april

In de strijd tegen het coronavirus speelt de capaciteit van het gezondheidssysteem een bepalende rol. Wetenschappers van de Universiteit Antwerpen hebben een methode ontwikkeld om de druk op het gezondheidssysteem in real time te vergelijken tussen de landen. Daaruit blijkt dat het Spaans en Nederlands systeem ook al zwaar onder druk staan. De onderzoekers vergelijken de capaciteit van ziekenhuisbedden, het aantal artsen en de gezondheidszorguitgaven per land ten opzichte van de impact van COVID-19 op de Europese landen. "Daarnaast lanceren we ook een indicator die zowel naar het aantal verpleegkundigen en artsen kijkt als naar het aantal bedden op intensieve zorgen", zegt prof. Philippe Beutels. "Het is namelijk zo dat extra bedden pas zinvol zijn als deze ook van het nodige medisch personeel voorzien worden. De verschillende indicatoren worden weergegeven ten opzichte van de situatie in Italië op 11 maart, het moment dat Italië de situatie niet meer aankon. De landen kunnen ook onderling vergeleken worden." De indicatoren zijn zeer tijdsgevoelig door de snelle verspreiding van het virus. Daarom ontwikkelden doctoraatsstudenten Frederik Verelst en Elise Kuylen ook een website, waar de indicatoren in real time kunnen worden opgevolgd. "Kijken we naar het aantal sterfgevallen per ziekenhuisbed, dan zien we dat, behalve in Italië, vooral de druk op Spanje momenteel al zeer sterk is. In vergelijking met de situatie in Italië op 11 maart is de druk in Spanje op 21 maart al driemaal zo hoog. Maar ook in Nederland zien we dat de situatie stilaan richting Italiaanse taferelen gaat. In Italië is de druk op het gezondheidszorgsysteem intussen zes keer groter dan vorige week", zegt Verelst. De analyses laten momenteel zien dat na Spanje de volgende landen in het rijtje respectievelijk Nederland, Frankrijk, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk, Luxemburg en België zijn. De website wordt elk uur geüpdatet en is te vinden via www.covid-hcpressure.org.