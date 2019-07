Na de zomer zal er geen vaste tramlijn meer over de Londenbrug op het Eilandje in Antwerpen rijden. Tot grote verbazing van de handelaren en de bewoners daar. De Londenbrug niet gebruiken is miljoenen verspillen, zegt de actiegroep Openbaar Vervoer NU. De hele omgeving werd er heraangelegd om de tram te ontvangen. Toch zegt De Lijn dat het nog niet duidelijk is of er in de toekomst terug een tramlijn zal rijden.