Er waren vorig jaar 782 gevallen van vandalisme bij vervoersmaatschappij De Lijn. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) op een vraag van Bert Maertens (N-VA). Het gaat om een daling van het aantal gevallen met 20 procent tegenover 2018 en het laagste aantal in vier jaar tijd. In 2016, 2017 en 2018 registreerde De Lijn respectievelijk 897, 874 en 940 feiten van vandalisme. Meer dan de helft van de feiten, 63%, vond vorig jaar plaats in de provincie Antwerpen. Vlaams-Brabant was goed voor 12%, Limburg 11%, Oost-Vlaanderen 9% en West-Vlaanderen 5%. De Lijn vorderde in totaal 80.631 euro bij de daders, waarvan er voorlopig slechts 165 euro gerecupereerd werd. De boetes die nog geïnd moeten worden, zijn toevertrouwd aan gerechtsdeurwaarders. De Lijn moet volgens Bert Maertens blijven inzetten op preventie en controle. "Positief is alvast dat de vervoersmaatschappij vandalismebestendige schuilhuisjes aanbiedt. Bij nieuwe voertuigen wordt materiaal gebruikt waarbij graffiti gemakkelijk kan verwijderd worden. Verder pleit ik voor voldoende controles en camerabewaking op alle voertuigen", zegt hij. Foto Belga