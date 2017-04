Werken op E17/R1 ter hoogte van Kennedytunnel starten toch nog vanavond

In tegenstelling tot wat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) eerder vandaag communiceerde, gaan de werken op de E17/R1 ter hoogte van de Kennedytunnel deze avond wél van start zoals oorspronkelijk voorzien. Er is lastminute een oplossing uitgewerkt zodat de werken wel kunnen starten en de hele planning van de werken niet in het gedrang komt. Vanaf omstreeks 21.00 uur begint de aannemer met het vernieuwen van de rechterrijstroken op de E17 richting Antwerpen. Het verkeer kan steeds passeren over minstens één rijstrook.

Werken gaan door zoals voorzien

Vandaag zag het ernaar uit dat de nachtelijke werken op de E17/R1 tijdelijk uitgesteld dienden te worden omwille van een vergunningsprobleem. De aannemer beschikte niet over de nodige transportvergunningen voor het materieel dat hij wilde inzetten bij de werken. AWV en de aannemer hebben de voorbije uren intensief overlegd om tot een oplossing te komen, zodat de hele planning van de werken niet op de helling komt te staan. De aannemer zal nu aangepast materieel inzetten waarvoor geen vergunningen vereist zijn.

Hinder tijdens eerste weekend (28-30 april)

De fasering van de werken blijft onveranderd: tijdens het eerste weekend asfalteert AWV de rechterrijstroken van de E17 richting Antwerpen tussen het complex Zwijndrecht (nr. 17) en het complex Antwerpen-West. Het verkeer op de E17 kan steeds over minstens één rijstrook de werken passeren. Op het complex Zwijndrecht (nr. 17) wordt de verbinding van de Pastoor Coplaan naar de E17 richting Antwerpen afgesloten. Het verkeer volgt een omleiding via de aansluiting richting Gent en moet keren via het complex Kruibeke (nr. 16).