Werken op E313 in Wommelgem ter hoogte van het rondpunt

Op maandag 6 en dinsdag 7 april voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) onderhoudswerken uit aan het wegdek van de E313. Er wordt gewerkt tussen het rondpunt van Wommelgem en het knooppunt Antwerpen-Oost (17) in de richting van Antwerpen. De rechterrijstrook en de busstrook worden er afgesloten. Het verkeer richting Antwerpen behoudt doorgang over twee rijstroken. Richting Hasselt is er geen hinder.

Het agentschap maakt gebruik van de verkeersluwere periode om dringende onderhoudswerken met minder hinder uit te voeren en met respect voor de veiligheidsmaatregelen rond het bewaken van de sociale afstand.