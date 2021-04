Werken op Herentalsebaan leiden mogelijk tot hinder

Wie vandaag met de wagen de weg op moet, let maar beter extra op zijn snelheid. Van woensdagochtend 6 uur tot en met donderdagochtend 6 uur staat namelijk de 14de flitsmarathon van de federale en lokale politie op het programma. Dit jaar nemen naast de federale wegpolitie in het totaal 119 lokale politiezones deel. De controles zullen plaatsvinden op de snelwegen, maar dus ook op lokale en gewestwegen. Bij de vorige flitsmarathon in oktober 2020 werden 35.443 processen-verbaal opgesteld voor overdreven snelheid, 331 bestuurders moesten hun rijbewijs inleveren. In totaal reed 3,7 procent van alle gecontroleerde bestuurders met een overdreven snelheid. Dat was een aanzienlijke stijging in vergelijking met een jaar eerder toen 2,55 procent van de bestuurders in overtreding was. Normaal gezien vindt er elk jaar in oktober en april een flitsmarathon plaats in ons land. Vorig jaar ging de flitsmarathon in april echter niet door wegens de lockdown tijdens de eerste golf van de coronapandemie.Foto Politie Antwerpen