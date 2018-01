Werken Operabuurt betekenen einde van taverne Gustav

De bekende taverne Gustav in de Van Ertbornstraat aan de Opera houdt ermee op. De bvba Fleer, het bedrijf dat café Gustav uitbaatte, heeft de boeken neergelegd.



Gustav heette eerder De Boerinnekes en nadien de Caveau en was zo'n beetje het café van de Opera. Maar volgens de uitbaters was het door de werkzaamheden in de buurt onmogelijk geworden om te overleven. Een redelijke subsidie kregen ze naar eigen zeggen niet. Nog volgens de uitbaters hebben ook andere zaken inde buurt het aartsmoeilijk en volgen er mogelijk nog faillissementen.