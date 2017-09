Werken parking Kapelstraat van start op 3 oktober

Op dinsdag 3 oktober start de aannemer met een grondige heraanleg van ‘parking 2’ van provinciaal recreatiedomein De Schorre in Boom. De parking in de Kapelstraat is op dit moment nog onverhard en heeft geen afgelijnde plaatsen, waardoor de capaciteit niet ten volle wordt benut. “Door de parking te verharden en afgelijnde parkeerplaatsen te voorzien willen we het gebruik van de parking optimaliseren.”, aldus gedeputeerde Bruno Peeters. “Bovendien kunnen we op die manier een betere afzetplaats voor bussen voorzien.”



Met de verbetering van Parking 2 wil de provincie de druk op de hoofdparking in de Schommelei verminderen en de impact van de nieuwe sporthal van Braxgata opvangen. “De parking zal ook aansluiten op een nieuw, toegankelijk wandelpad naar De Schorre, zodat je niet via de Kapelstraat moet om op het domein te geraken. Zeker voor groepen die met de bus komen biedt dit een goed alternatief voor de Schommelei.”, aldus Bruno Peeters. “In totaal voorzien we 270 parkeerplaatsen in de Kapelstraat, waarvan 10 aangepaste.”



De werken gaan dinsdag van start en zouden in het voorjaar van 2018 afgerond worden. In totaal investeert de provincie Antwerpen 720.000 euro in de parking.

Foto: Toekomstbeeld nieuwe parking - Ars Horti - Provincie Antwerpen